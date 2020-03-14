Комик Александр Долгополов заявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, покинувший Россию в январе 2020-го из-за риска уголовного преследования, заявил о возвращении на родину. Артист отметил, что столкнувшись с перспективами жизни в эмиграции ему оказалось сложно интегрироваться в новое общество с «призрачными комедийными перспективами». Он также выразил надежду, что его не посадят после возвращения и объявил о готовности побороться за свои права.





«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — написал комик в своем Instagram.