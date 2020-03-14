Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Американский лидер пояснил, что сдал тест после того, как журналисты стали задавать вопросы, почему он до сих пор этого не сделал. Отвечая на вопрос, какая у него температура, Трамп сказал: «Абсолютно нормальная».





Ране в Белом доме заявили, что Трамп не сдавал тест на коронавирус после общения с двумя конгрессменами, объявившими о решении добровольно уйти на карантин после контакта с человеком, у которого была выявлена вирусная инфекция COVID-19. По словам пресс-секретаря Стефани Гришэм, президент США остается в отличном состоянии здоровья, и его врач продолжает внимательно следить за ним.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового типа коронавируса. По состоянию на 14 марта, общее число заболевших превысило 145 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5429, выздоровели 71 694 пациента. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где фиксируется быстрый рост числа заболевших. На Апеннинах за последние сутки от коронавируса погибли 250 человек, заразились 2,5 тысячи. Сейчас там 17 660 заболевших, 1266 умерших и всего 1439 выздоровевших.