Власти Подмосковья усилили меры по защите от коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей 14 марта объявил об усилении мер по защите от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеканал «360». По данным издания, с 16 марта во всех учебных заведениях области вводится свободное посещение занятий. Родители будут самостоятельно решать отправлять ребенка в детсад или школу. При этом образовательный процесс будет организован удаленно.





«С понедельника [16 марта] во всех подмосковных образовательных организациях вводится свободное посещение. Что это значит? Родители самостоятельно принимают решение приводить ребенка в школу или детский сад, или нет», — цитирует телеканал «360» министра образования Подмосковья Ирину Каклюгину.





Она обратила внимание, что если родители примут решение оставить ребенка дома, то это не означает, что у него начнутся каникулы. «Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно», — добавила региональный министр.





По словам Каклюгиной, каждый подмосковный школьник, которого родители решат оставить дома, будет получить и отправлять домашние задания через Школьный портал. Она также отметила, что со следующей недели заработает платформа онлайн-обучения, позволяющая обучаться не выходя из дома.





«Что касается справок — если ребенок остается дома по решению родителей, и он здоров, то никаких справок не потребуется. Если же ребенок болен или не допущен к учебе на утреннем фильтре, то тогда справка необходима и родителям нужно обратиться к педиатру», — уточнила Каклюгина.





Глава областного Минобразования отметила, что в школах и детсадах Подмосковья действуют различные меры профилактики коронавируса. Каждое утро на входе в школу детям измеряют температуру. Если она повышена, то ученика отправляют в медицинский кабинет и связываются с родителями, которые должны приехать и забрать своего ребенка.





«Каждое утро все родители без исключения перед отправкой ребенка в детский сад или школу должны измерять ему температуру. Если она повышена, необходимо остаться дома и вызвать врача. Я отмечу, что именно от ответственности родителей зависит безопасность наших детей», — подчеркнула министр и добавила, что учебные заведения продолжат работать в обычном режиме, и родители смогут отправлять в них детей.