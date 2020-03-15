Клип Little Big на Евровидение-2020 собрал рекордное количество просмотров

Рейв-коллектив Little Big 12 марта раскрыл песню, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020. Трек называется Uno, текст написан на английском языке с фрагментами на испанском. Вместе с песней также опубликован клип, призванный вызвать в памяти стиль «диско» и эстетику 70-х годов прошлого века.





В комментариях к клипу пользователи высоко оценивают творчество группы. «У Little Big намечается концерт в Нидерландах, и говорят, какое-то Евровидение на разогреве будет», — иронизирует demOOn K.





Особое внимание пользователи обратили на танцора из клипа — Дмитрия Красилова из Алтайского края. «1% комментов – «Классная песня», 1% комментов – «Отличный клип», 98% комментов – «Боже, отправьте пухляша на Евровидение!» — написал master faster.





Один из комментаторов отмечает, что по условиям конкурса на сцене могут одновременно находиться не более шести артистов. На это ему пользователь Mr_RaZoR отвечает: «Пусть эту девку в серебристом уберут, а пухляша возьмут».





О том, что рейв-коллектив Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», пресс-служба Первого канала сообщила 2 марта. Солист группы Илья Прусикин заявил, что для коллектива это огромная ответственность, и пообещал, что группа сделает все для победы в музыкальном конкурсе.





Коллектив был основан Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Популярность Little Big начала расти после того, как они выступили на разогреве у своих музыкально-эстетических единомышленников Die Antwoord из Кейптауна. Российская группа высмеивает в своих клипах западные стереотипы о жителях России, нередко в очень провокационном ключе.