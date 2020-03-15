Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о занижении столичными властями числа инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам градоначальника, своевременное информирование жителей и гостей столицы о новых случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2 дает возможность выявить круг общения заболевших, что позволяет быстро локализовать распространение инфекции.





«Те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо, политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях. Наоборот, мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания», — сказал мэр Москвы в эфире передачи «Неделя в городе» на канале «Россия 1».





Собянин пояснил, что столичные власти заинтересованы в своевременном информировании населения, поскольку это позволяет быстрее выявить новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2, установить контакты заболевших и локализовать очаг распространения инфекции. «У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», — подчеркнул он и призвал жителей и гостей Москвы не паниковать и не терять бдительности.





Главный врач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что по состоянию на 15 марта на излечении находятся 312 пациентов, из них у 17 человек выявлена коронавирусная инфекция. Медик подчеркнул, что ни один из них не находится в критическом состоянии. Также главврач отметил, что в эти выходные выписаны 52 пациента, у которых не подтвердилось наличие SARS-CoV-2.