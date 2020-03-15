Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о занижении столичными властями числа инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам градоначальника, своевременное информирование жителей и гостей столицы о новых случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2 дает возможность выявить круг общения заболевших, что позволяет быстро локализовать распространение инфекции.
«Те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо, политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях. Наоборот, мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания», — сказал мэр Москвы в эфире передачи «Неделя в городе» на канале «Россия 1».
Собянин пояснил, что столичные власти заинтересованы в своевременном информировании населения, поскольку это позволяет быстрее выявить новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2, установить контакты заболевших и локализовать очаг распространения инфекции. «У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», — подчеркнул он и призвал жителей и гостей Москвы не паниковать и не терять бдительности.
Главный врач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что по состоянию на 15 марта на излечении находятся 312 пациентов, из них у 17 человек выявлена коронавирусная инфекция. Медик подчеркнул, что ни один из них не находится в критическом состоянии. Также главврач отметил, что в эти выходные выписаны 52 пациента, у которых не подтвердилось наличие SARS-CoV-2.
По данным на вечер 14 марта, в России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 33 — в Москве. В федеральном оперативном штабе по предупреждению и мониторингу распространения коронавируса отметили, что среди заболевших в столице трое несовершеннолетних.
6 марта столичная мэрия выпустила приказ о введении режима повышенной готовности в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта учащихся, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, не должны допускать к занятиям в течение 14 дней. Во всех московских школах введены особые меры предосторожности. Так, в частности, всем детям, когда они приходят, меряют температуру. Кроме того, власти Москвы ввели с 16 марта свободный режим посещения школ учениками.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 15 марта, общее число инфицированных превысило 156 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5833, выздоровели 73 968 пациентов. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где с начала вспышки число подтвержденных случаев заражения превысило 21 тысячу, а погибших — 1,4 тысячи.