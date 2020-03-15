Россия приостановила движение поездов на Украину и в Молдавию из-за коронавируса

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией, Украиной и Молдавией приостанавливается с 17 марта до особого распоряжения. Об этом сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (дочернее предприятие РЖД). Причиной такого решения перевозчик назвал решение украинских и молдавских властей временно прекратить курсирование поездов для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее в РЖД отменили поезда в Китай, КНДР, Монголию, Чехию, Германию и Францию.





«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции <...> до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов», — говорится в сообщении пресс-службы.





«В соответствии с уведомлением ГАО Latvijas Pasts (Латвийские железные дороги) о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции <...> до особых указаний приостанавливается курсирование поездов», — добавили в пресс-службе перевозчика.





О возобновлении железнодорожного сообщения с этими странами «Федеральная пассажирская компания» пообещала уведомить дополнительно. Перевозчик также заявил, что неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительной оплаты и сборов. Возврат денежных средств будет производиться в кассах на территории страны, где были приобретены билеты. «Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», — уточнили в компании.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 15 марта, общее число инфицированных превысило 156 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5833, выздоровели 73 968 пациентов. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где с начала вспышки число подтвержденных случаев заражения превысило 21 тысячу, а погибших — 1,4 тысячи. В России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.