Австрия запретила въезд из России и еще трех стран из-за COVID-19

Австрия с полуночи 17 марта вводит запрет на въезд граждан России, Великобритании, Нидерландов и Украины. Об этом в ходе выступления на заседании Национального совета заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. По его словам, такие меры предпринимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Курц также объявил о закрытии в стране детских и спортивных площадок, ресторанов и баров.
В своем выступлении Курц подчеркнул, что продуктовые магазины и аптеки продолжат работу с соблюдением мер безопасности. Канцлер также призвал всех вышедших в течение последних пяти лет на пенсию врачей и медсестер вернуться на работу. Правительство надеется, утверждает издание Orf.at, что таким образом можно преодолеть нехватку персонала в медучреждениях и противодействовать распространению коронавирусной инфекции.
Как уточнили в российском посольстве, австрийские власти приняли решение с 17 марта прекратить авиасообщение с Россией. Кроме этого, в стране полностью запрещены массовые мероприятия, закрываются кафе, рестораны, бары, спортивные и игровые площадки.
«Австрийцы должны находиться в самоизоляции и могут выходить на улицу только в трех случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами или в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами или лекарствами», — отметили в диппредставительстве.
По состоянию на утро 15 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Австрии увеличилось до 800 человек. Больше всего заболевших в Тироле – 245, Верхней Австрии – 158, Нижней Австрии – 112, Вене – 108 и Штирии – 83. Случаи инфицирования SARS-CoV-2 зафиксированы во всех девяти регионах страны. На наличие коронавируса проверено около 8,1 тысячи австрийских граждан.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 15 марта, общее число инфицированных превысило 156 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5833, выздоровели 73 968 пациента. В России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для предупреждения распространения вируса нового типа в РЖД приняли решение приостановить с 17 марта пассажирское железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией. Ранее российский перевозчик отменил поезда в Китай, КНДР, Монголию, Чехию, Германию и Францию.