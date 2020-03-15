Австрия запретила въезд из России и еще трех стран из-за COVID-19

Австрия с полуночи 17 марта вводит запрет на въезд граждан России, Великобритании, Нидерландов и Украины. Об этом в ходе выступления на заседании Национального совета заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. По его словам, такие меры предпринимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Курц также объявил о закрытии в стране детских и спортивных площадок, ресторанов и баров.





В своем выступлении Курц подчеркнул, что продуктовые магазины и аптеки продолжат работу с соблюдением мер безопасности. Канцлер также призвал всех вышедших в течение последних пяти лет на пенсию врачей и медсестер вернуться на работу. Правительство надеется, утверждает издание Orf.at, что таким образом можно преодолеть нехватку персонала в медучреждениях и противодействовать распространению коронавирусной инфекции.





Как уточнили в российском посольстве, австрийские власти приняли решение с 17 марта прекратить авиасообщение с Россией. Кроме этого, в стране полностью запрещены массовые мероприятия, закрываются кафе, рестораны, бары, спортивные и игровые площадки.





«Австрийцы должны находиться в самоизоляции и могут выходить на улицу только в трех случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами или в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами или лекарствами», — отметили в диппредставительстве.