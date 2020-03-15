В Москве найден мертвым сотрудник ФСО

В Москве найден мертвым сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает Telegram-канал «112». Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружил его знакомый, пришедший проведать погибшего по просьбе одного из родственников, поскольку тот несколько дней не выходил на связь.





По данным Telegram-канала «112», знакомый несколько минут безуспешно звонил в дверь квартиры сотрудника ФСО, которая была заперта изнури. Затем он решил проникнуть в помещение через окно на кухне. В комнате он обнаружил тело мужчины. Рядом с погибшим лежал травматический пистолет ПБ-4-1 «Оса».





«Как определили эксперты, тело пролежало в квартире больше суток. Следователи считают основной версией смерти сотрудника [ФСО] – суицид», — отметил канал.





Ранее о смерти сотрудника ФСО в Москве сообщило интернет-газета «Лента.ру». По данным издания, погибший служил в подразделении охранной службы, где числятся снайперы, обеспечивающие безопасности первого лица государства.





В феврале 2020 года МИД РФ сообщил, что в январе в Сирии погибли российских военных в Сирии. При этом в дипломатическом ведомстве не уточнили число погибших, а также дату и обстоятельства их гибели. Несколькими дня ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team заявила, что в арабской республике погибли четыре сотрудника спецназа ФСБ.