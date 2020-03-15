Полицейские США попросили отложить преступления до конца эпидемии COVID-19

Правоохранители отметили, что ценят «ожидаемое сотрудничество в прекращении преступлений» и заранее благодарят злоумышленников. «Мы дадим вам знать, когда вы сможете вернуться к своему обычному уголовному поведению», — добавили американские полицейские.





К своему посту правоохранители прикрепили ссылку, которая ведет на сайт мэра, где рассказывается об опасности коронавируса и предпринятых муниципальными властями мерах противодействия. Также полицейские поставили хэштеги, призывающие «вести себя хорошо» и напоминающих о социальной ответственности.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 15 марта, общее число инфицированных превысило 156 тысяч человек более чем в 130 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5833, выздоровели 73 968 пациента.





По данным университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 2726 случаев заражения новым типом патогена. Его жертвами стал 51 американец. Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 марта сдал тест на коронавирус. Поздним вечером 14 марта лечащий врач американского лидера Шон Конли сообщил, что результаты анализов на наличие у Трампа SARS-CoV-2 оказались отрицательными и глава Белого дома абсолютно здоров.