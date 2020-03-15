Володин рассказал, что Путин сам решил приехать и выступить в Госдуме 10 марта

По словам спикера Госдумы, после предложения Валентины Терешковой внести поправку к Конституции по «обнулению» сроков пребывания Путина на посту президента РФ было принято решение провести консультации с главами думских фракций, а также проинформировать главу государства о предлагаемых изменениях.





«После того, когда Валентина Владимировна [Терешкова] внесла поправку, мы договорились провести консультации с лидерами фракций [Госдумы] и проинформировать президента о внесенных поправках», — сказал Володин.





В начале пленарной сессии Госдумы 10 марта, на которой рассматривались во втором чтении поправки к Конституции РФ, депутат фракции «Единая Россия» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы нижней палаты. Позднее в ходе этого же заседания депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по количеству президентских сроков из Основного закона страны. В ответ на ее предложение Володин заявил, что требуется обсуждение этих инициатив с российским лидером и объявил полуторачасовой перерыв в заседании. Спикер пригласил глав думских фракций в свой кабинет на совещание. После этого стало известно, что Путин лично приедет в нижнюю палату обсудить предлагаемые поправки.





В своем выступлении Путин счел возможным обнуление президентских сроков, но оценить законность такой поправки должен Конституционный суд. При этом глава государства выступил против отмены лимита на число пребывания одного человека на президентском посту, подчеркнув важность сменяемости власти. Путин также выступил против досрочных выборов в Госдуму.