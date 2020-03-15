Москвич в аэропорту Домодедово попытался устроить стриптиз

На пограничном пункте пропуска в аэропорту Домодедово один из пассажиров попытался устроить стриптиз. Как сообщает Управление на транспорте МВД РФ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения оголил торс и вступил в словесный конфликт с пограничником. Вызванный наряд полиции попытался утихомирить нарушителя порядка, но он отказался и был задержан с применением физической силы. Видео задержания дебошира опубликовал телеканал «Звезда».





«В дежурную часть ЛУ [линейного управления] МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля, где один из пассажиров повел себя неадекватно», — говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.