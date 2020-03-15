Москвич в аэропорту Домодедово попытался устроить стриптиз

На пограничном пункте пропуска в аэропорту Домодедово один из пассажиров попытался устроить стриптиз. Как сообщает Управление на транспорте МВД РФ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения оголил торс и вступил в словесный конфликт с пограничником. Вызванный наряд полиции попытался утихомирить нарушителя порядка, но он отказался и был задержан с применением физической силы. Видео задержания дебошира опубликовал телеканал «Звезда».
«В дежурную часть ЛУ [линейного управления] МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля, где один из пассажиров повел себя неадекватно», — говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Прибывший на место наряд полиции обнаружил мужчину в нетрезвом состоянии, конфликтовавшего с представителем пограничной службы. Правоохранители попросили пассажира прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть, однако тот отказался. Тогда к нему применили физическую силу.
«Задержанный оказался жителем столицы 1983 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — добавили в управлении.
В январе 2020 года суд в Анапе арестовали российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко на семь суток за хулиганство. Как сообщали местные СМИ, брат Федора Емельяненко в ночь на 21 января на базе отдыха «Спорт» повел себя неадекватно и нарушал общественный порядок. В момент задержания правоохранителями спортсмен был пьян. Руководство базы отказалось комментировать инцидент.