Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 63 человек

На территории России 15 марта зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Три из них зафиксированы в Подмосковье, один — в Тюменской области. Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 63 человека.





В федеральном оперативном штабе по предупреждению и мониторингу распространения коронавируса отметили, что граждане, которым был поставлен диагноз заражения вирусом SARS-CoV-2, в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Все больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.





В штабе также сообщили, что определен круг лиц, с которыми контактировали инфицированные на территории России. На данный момент ведется работа по их помещению под наблюдение медиков и проведению лабораторного обследования.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 15 марта, общее число инфицированных превысило 156 тысяч человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев от вирусной инфекции достигло 5833, выздоровели 73 968 пациентов. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких европейских странах, в том числе в Италии, где с начала вспышки число подтвержденных случаев заражения превысило 21 тысячу, а погибших — 1,4 тысячи.





Россия приостановила с 17 марта пассажирское железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. О возобновлении курсирования поездов в эти страны в Федеральной пассажирской компании пообещали уведомить дополнительно. Перевозчик также заявил, что неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительной оплаты и сборов.