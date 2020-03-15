Боевой вертолет случайно выстрелил из авиапушки по многоэтажке в Чите

При обслуживании вертолета Ми-8 на аэродроме возле Читы (Забайкальский край) произошел непроизвольный выстрел из авиапушки. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа. В результате инцидента никто не пострадал. Командование воинской части работает с местными властями относительно компенсации нанесенного жильцам материального ущерба. По данным Telegram-канала «112», в результате попадания 23-миллимитрового снаряда повреждена обшивка балкона на третьем этаже и разбиты стекла на втором.





«14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы округа.





По словам военных, в результате инцидента никто из жильцов многоэтажки не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. Командование воинской части взаимодействует с местными властями по возмещению причиненного материального ущерба.