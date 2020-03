В Саудовской Аравии арестовали 298 человек за коррупцию

В Саудовской Аравии арестовали 298 человек по обвинению в коррупции, растрате государственных средств и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, среди арестованных — восемь офицеров, включая одного генерала, чиновники министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения и образования.





Как отмечает газета, всего Комиссия по контролю и противодействию коррупции Саудовской Аравии рассмотрела дела 674 подозреваемых в коррупции, из которых 298 были арестованы. Общая сумма, предъявленная обвиняемым при рассмотрении всех уголовных дел, составляет 379 миллионов саудовских риалов (около 7,3 миллиарда рублей).





Ранее эксперты по Ближнему Востоку из ВШЭ и РАН в беседе с Daily Storm допустили возможность дворцового переворота в Саудовской Аравии. По мнению специалистов, против наследного принца Мухаммеда бин Салмана, фактического главы государства при пожилом короле Салмане, выступают консервативные круги, недовольные жесткой политикой наследника престола и ошибками на дипломатическом фронте.





7 марта The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на информированные источники в Саудовской Аравии сообщили об аресте трех членов королевской семьи: 77-летнего брата короля Ахмеда бин Абдул-Азиза и племянника монарха Мухаммеда бин Наифа. По информации The New York Times, третий задержанный — принц Наваф бин Наиф. Официально власти не подтвердили эту информацию, но иностранные издания сообщают, что арестованные обвиняются в измене и в заговоре против короля и наследного принца.