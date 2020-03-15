Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, начиная с 16 марта 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. В ведомстве отметили, что руководство учебных заведений должно организовать учебный процесс с использованием электронного обучения и удаленных образовательных технологий.





«В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.





В ведомстве уточнили, что руководители вузов должны организовать онлайн-взаимодействие студентов и преподавателей, а также предоставить учащимся возможность обучаться по индивидуальному плану. Кроме того, в учебных заведениях должно быть обеспечено проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.





«В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ», — добавили в министерстве.





Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По состоянию на 15 марта, общее число инфицированных превысило 156 тысяч человек более чем в 140 странах. Число летальных случаев достигло 5833, выздоровели 73 968 пациентов. В России зарегистрировано 63 зараженных коронавирусной инфекцией.