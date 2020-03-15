Сирийские боевики объявили награду за головы российских журналистов и военных

Обслуживающий террористическую организацию «Хайат Тахрир аш-Шам»* пропагандист объявил награду за убийство журналистов и военных из России. Об этом сообщает журналистов, находящихся в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает сетевое издание «Вести.ру». По его данным, за каждого убитого корреспондента боевики готовы заплатить по 25 тысяч долларов, а захваченного в плен российского военнослужащего – 100 тысяч долларов.
По данным издания, еще одна неназванная террористическая группировка в Идлибе предлагает за убийство Евгения Поддубного 50 тысяч долларов. Помимо этого, она готова заплатить за каждого захваченного в плен российского военнослужащего из совместного патруля с Турцией 100 тысяч долларов.
Поддубный прокомментировал эту информацию в своем Telegram-канале, назвав «последовательным» решение боевиков объявить награду за головы российских журналистов. «Когда все «агенты режима Асада» в сборе. Фанбои боевиков в Сирии месяц назад призывали турецких военных арестовать нас за шпионаж. Теперь вот объявили награду за головы. Последовательно», — написал корреспондент.
Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после начала крупномасштабного наступления группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 солдат, еще более 30 получили ранения.
5 марта президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган заключили соглашение о прекращении огня в Идлибе. Документ включает в себя три пункта: режим прекращения огня в сирийской провинции с 6 марта; создание в этом регионе «коридора безопасности» по шесть километров к северу и югу от трассы M4; российские и турецкие военные с 15 марта начинают совместное патрулирование сирийских территорий.
*Организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (также известна как «Джебхат ан-Нусра») признана в РФ террористической.