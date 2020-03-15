Сирийские боевики объявили награду за головы российских журналистов и военных

Обслуживающий террористическую организацию «Хайат Тахрир аш-Шам»* пропагандист объявил награду за убийство журналистов и военных из России. Об этом сообщает журналистов, находящихся в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает сетевое издание «Вести.ру». По его данным, за каждого убитого корреспондента боевики готовы заплатить по 25 тысяч долларов, а захваченного в плен российского военнослужащего – 100 тысяч долларов.





По данным издания, еще одна неназванная террористическая группировка в Идлибе предлагает за убийство Евгения Поддубного 50 тысяч долларов. Помимо этого, она готова заплатить за каждого захваченного в плен российского военнослужащего из совместного патруля с Турцией 100 тысяч долларов.





Поддубный прокомментировал эту информацию в своем Telegram-канале, назвав «последовательным» решение боевиков объявить награду за головы российских журналистов. «Когда все «агенты режима Асада» в сборе. Фанбои боевиков в Сирии месяц назад призывали турецких военных арестовать нас за шпионаж. Теперь вот объявили награду за головы. Последовательно», — написал корреспондент.