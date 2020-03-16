57% россиян готовы проголосовать за Путина в 2024 году

Большинство россиян (57%) готовы проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если Конституционный суд поддержит поправку в Основной закон России об обнулении президентских сроков. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенные исследовательской компанией «Институт социального маркетинга» («Инсомар»). Скорее не допускают возможности проголосовать за Путина 33% респондентов.





10% опрошенных затруднились с ответом, сообщает РБК, ссылаясь на результаты соцопроса.





Директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский пояснил причины высокой поддержки Владимира Путина: «Первая — Путин воспринимается как особая фигура российской политики, которая может противостоять международным вызовам. Вторая — люди считают, что он может влиять на внутренние политические и экономические силы и быть гарантом стабильности».





Менее половины россиян (44%) хорошо знают об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей дать возможность Путину участвовать в следующих выборах президента. Четверть опрошенных признались, что слышат о предложении Терешковой в первый раз, 31% респондентов сказали, что «что-то слышали, без подробностей».





Наиболее осведомлены о поправке Терешковой россияне в возрасте от 60 лет и старше (90% опрошенных этого возраста сказали, что хорошо знают о предложении или что-то о нем слышали), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (88% респондентов). Меньше всего об этом знают молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 59% и жители сел (67%).





Во время пленарной сессии Госдумы 10 марта Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по количеству президентских сроков из Основного закона страны. В ответ на ее предложение спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требуется обсуждение этих инициатив с российским лидером и объявил полуторачасовой перерыв в заседании. Спикер пригласил глав думских фракций в свой кабинет на совещание. После этого стало известно, что Путин лично приедет в нижнюю палату обсудить предлагаемые поправки.





В своем выступлении Путин счел возможным обнуление президентских сроков, но оценить законность такой поправки должен Конституционный суд. При этом глава государства выступил против отмены лимита на число пребывания одного человека на президентском посту, подчеркнув важность сменяемости власти.