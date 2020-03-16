Россиянам с 2021 года могут начать начислять пенсии автоматически

Минтруд России готовится внести в Госдуму законопроект, по которому с 2021 года предлагается ввести беззаявительный механизм назначения пенсий. Инициатива также предполагает, что с 45 лет россияне через сайт госуслуг станут получать автоматические уведомления о размере пенсионных накоплений, сообщают «Известия».





«Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, после того как человеку исполнилось 45 лет. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее», — сообщила пресс-служба Минтруда.





В уведомлениях ПФР будут также указаны параметры, по которым высчитывается пенсия. Кроме того, ведомство хочет ввести беззаявительное назначение выплат по инвалидности для людей с ограниченными возможностями. Решение о назначении пенсии будут принимать на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов.





Предполагается, что беззаявительный механизм назначения пенсий начнет действовать в отдельных регионах в пилотном режиме с 1 июля 2021 года. Инициативу представят правительству в сентябре, а в декабре внесут в Госдуму, пишет газета.





«Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», — пояснили инициативу в ведомстве.





Во всех фракциях нижней палаты парламента заявили, что готовы поддержать инициативу — об этом сказали первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.



