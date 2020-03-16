Только 9% россиян начали запасаться продуктами из-за коронавируса

Большинство россиян (58% опрошенных) заявили, что угроза заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Только около 9% опрошенных начали закупать впрок продукты питания и предметы личной гигиены, остальные не делают запасов и говорят, что не боятся дефицита в магазинах. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса банка «Открытие», проведенного 13-14 марта среди совершеннолетних в городах с населением более миллиона человек.





«Россияне пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9% опрошенных, в основном люди старшего возраста, усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок», — цитирует исследование РИА Новости. 5% граждан стали покупать больше лекарств.





18% граждан стали реже ездить в общественном транспорте, 16% отказались от поездок по стране или за рубеж. 13% опрошенных рассказали, что стали реже контактировать с окружающими из-за угрозы заразиться, 11% реже стали посещать отделения банков, а 9% реже пользоваться бумажными деньгами.





В России по состоянию на вечер 15 марта зарегистрировали 63 случая коронавирусной инфекции, сообщил Минздрав. Выздоровели три человека, было проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус.





По данным госкомитета по делам здравоохранения Китая на 16 марта, в стране заболели коронавирусом 80860 человек, выздоровели — 67 490, умерли — 3213. По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 марта общее число заражений коронавирусом за пределами Китая составило 72 649 случаев, в мире за сутки выявили 10 982 новых случая. 2 531 человек (плюс 333 за сутки) скончался от коронавируса за пределами КНР. Заражения выявили в 143 странах.