Минприроды попросило 12 миллиардов рублей на закупку мусорных контейнеров для регионов

В Минприроды попросили Минфин выделить из федерального бюджета 12 миллиардов рублей на закупку и установку контейнеров для раздельного и смешанного сбора мусора в регионах. По состоянию на 2019 год нехватка специальных баков для отходов достигала 750 тысяч штук по всей стране, заявили в ведомстве. При этом в Министерстве финансов подтвердили, что обращение главы Минприроды Дмитрия Кобылкина о выделении средств сейчас находится на рассмотрении.





«На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 миллиарда рублей», — рассказал РБК представитель Минприроды.





По его словам, не все субъекты оказались готовы к закупкам новых контейнеров для раздельного сбора, и региональные операторы (по вывозу и переработке мусора) не предусмотрели такие расходы: «Зная проблему, министр Дмитрий Кобылкин еще в прошлом году поручил просчитать необходимый объем и контейнеров, и средств федерального софинансирования для регионов».





По данным госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО), в 2019 году по всей стране не хватало 750 тысяч баков. «На их закупку требуется порядка девяти миллиардов рублей. Запрос на выделение данных средств в Минфин был направлен», — пояснил источник издания. Таким образом, в общей сложности Минприроды и РЭО запросили у Министерства финансов порядка 12 миллиардов рублей на обеспечение всех регионов России контейнерами как для смешанного, так и раздельного сбора отходов.





Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов заявил РБК, что в феврале 2020 года обратился к Кобылкину с запросом о выделении средств на контейнеры, и его инициатива нашла поддержку. Бурматов отметил, что многие «контейнерные площадки, особенно в сельской местности, из-за нехватки современных контейнеров больше похожи на свалки, навалы мусора»: «Они похожи на форменное убожество».





При этом представитель Минприроды подчеркнул, что содержание контейнеров является полномочиями местной власти, однако решение вопроса упирается в финансы. «Региональные операторы могут потратить на эти цели не более 1% от своей выручки. Соответственно, многим субъектам этой суммы недостаточно. Они, когда направляли запросы в Минприроды, ориентировались на то, что региональный оператор не сможет покрыть реальную потребность».





Доступ к системам раздельного сбора мусора сейчас имеют более 27 миллионов горожан в РФ, или 18,5% ее населения, заявили в организации «Гринпис России». Это более чем в два раза превышает показатели 2019 года. Наилучшая ситуация с обеспечением контейнерами по раздельному сбору наблюдается в Москве, Подмосковье, Твери, а также в Татарстане. По итогам 2019 года россияне заплатили за вывоз отходов 180 миллиардов рублей, рассказал ранее глава Минприроды. Сообщалось, что средний платеж за вывоз мусора составлял 120–130 рублей в месяц на человека.