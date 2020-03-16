Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

Дональд Трамп ранее в Twitter назвал снижение ставки хорошей новостью для страны и рассказал, что ФРС закупит гособлигации на сумму в 500 миллиардов долларов, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в 200 миллиардов долларов. Он предупредил, что эти цифры могут увеличиться.





В Федеральном комитете по операциям на открытом рынке, руководящем ФРС, заявили, что последствия коронавируса подействуют на экономическую активность в краткосрочной перспективе. «В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%», — процитировал заявление регулятора ТАСС.





Уровень ставки сохранится, пока комитет «не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности».





Такая низкая базовая ставка — новый исторический минимум, даже во время экономического кризиса в 2008–2009 годы она находилась на уровне 0,5%, пишет РБК. ФРС также сообщила, что она вместе с Банком Англии, Европейским центробанком, Банком Канады, Национальным банком Швейцарии и Банком Японии будет расширять «предоставление ликвидности с помощью существующих соглашений по своп-линиям (взаимному обмену валютами по фиксированным курсам) в долларах США». Центробанки договорились снизить ставку существующих своп-линий в долларах США на 25 базисных пунктов.





ФРС США снизила базовую процентную ставку уже второй раз за март, до этого в начале месяца регулятор понизил ее до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%. Это было первое внеплановое снижение ставки ФРС после кризиса 2008 года.