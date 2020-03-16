Россия закрывает границы с Белоруссией из-за коронавируса

Россия временно закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что правительство пошло на столь серьезные меры для предотвращения распространения коронавируса. Мишустин также рассказал, что в России в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения населения о коронавирусе. Кроме того, глава кабмина возглавит координационный совет по борьбе с SARS-CoV-2, а его заместителем будет мэр Москвы Сергей Собянин.





«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, — сказал глава кабмина. — Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса. Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан».





По словам премьер-министра, власти скоро наладят систему онлайн-оповещения граждан о коронавирусе. «В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации [с коронавирусом]. Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону: о числе заболевших, о тех, кто выздоровел», – отметил премьер.





Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что сам возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом: «Я подписал постановление о формировании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также распоряжение об утверждении его состава. Совет возглавлять буду я сам». Глава кабмина пояснил, что создана рабочая группа Госсовета, которую возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. Она займется противодействием распространения коронавирусной инфекции. Собянин также станет первым заместителем Мишустина в координационном совете.





Кроме того, глава правительства поручил своему заместителю Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать «специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом».





Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин созванивались 14 и 15 марта. Второй разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщает портал Tut.by. В ходе него Мишустин предупредил о новых мерах, которые будут приняты в РФ в связи с коронавирусом. Отдельно стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19. Отмечается, что все соседи Белоруссии закрыли с ней границы: ранее такое решение приняли в Польше, Украине, Литве и Латвии.





В РФ по состоянию на вечер 15 марта зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве. Выздоровели три человека, было проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус.





Сейчас в Белоруссии коронавирус подтвержден у 27 граждан. Предварительные анализы еще пятерых дали положительный результат и проводится уточняющая диагностика, заявили в Минздраве Белоруссии. Все пациенты с COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии. Некоторые из них уже выписаны, часть готовится к выписке, за остальными продолжается наблюдение, состояние их здоровья опасений не вызывает.





По данным Госкомитета по делам здравоохранения Китая на 16 марта, в стране заболели коронавирусом 80 860 человек, выздоровели — 67 490, умерли — 3213. По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 марта общее число заражений коронавирусом за пределами Китая составило 72 649 случаев, в мире за сутки выявили 10 982 новых случая. 2531 человек (плюс 333 за сутки) скончался от коронавируса за пределами КНР. Заражения выявили в 143 странах.