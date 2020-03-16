Пациентку, сбежавшую из московской больницы с подозрением на коронавирус, вернули на лечение

В Москве из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала 40-летняя пациентка с подозрением на новый коронавирус. Позднее ее нашли в квартире одного из домов на улице Оршанская на западе столицы, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Женщину вернули на лечение, сейчас правоохранители выясняют, с кем она контактировала, рассказал собеседник ТАСС.





По информации Telegram-канала «112», первичные анализы пациентки показали положительный результат. «Женщине надоело сидеть в изоляции и она решила просто уйти», — говорится в сообщении канала.





Главврач больницы Денис Проценко в своем Facebook написал, что медикам пришлось сотрудничать с полицией «по факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара». «Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителей — проявить гражданскую сознательность», — призвал он.