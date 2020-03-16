Пациентку, сбежавшую из московской больницы с подозрением на коронавирус, вернули на лечение

В Москве из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала 40-летняя пациентка с подозрением на новый коронавирус. Позднее ее нашли в квартире одного из домов на улице Оршанская на западе столицы, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Женщину вернули на лечение, сейчас правоохранители выясняют, с кем она контактировала, рассказал собеседник ТАСС.
По информации Telegram-канала «112», первичные анализы пациентки показали положительный результат. «Женщине надоело сидеть в изоляции и она решила просто уйти», — говорится в сообщении канала.
Главврач больницы Денис Проценко в своем Facebook написал, что медикам пришлось сотрудничать с полицией «по факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара». «Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителей — проявить гражданскую сознательность», — призвал он.
По итогам соцопроса за 13-14 марта 58% россиян заявили, что угроза заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Только около 9% граждан начали закупать впрок продукты питания и предметы личной гигиены, остальные не делают запасов и говорят, что не боятся дефицита в магазинах.
В России по состоянию на вечер 15 марта зарегистрировали 63 случая коронавирусной инфекции, сообщил Минздрав. Выздоровели три человека, было проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус.
По данным Госкомитета по делам здравоохранения Китая на 16 марта, в стране заболели коронавирусом 80860 человек, выздоровели — 67 490, умерли — 3213. По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 марта общее число заражений коронавирусом за пределами Китая составило 72 649 случаев, в мире за сутки выявили 10 982 новых случая. 2 531 человек (плюс 333 за сутки) скончался от коронавируса за пределами КНР. Заражения выявили в 143 странах.