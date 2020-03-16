«Плевать на санкции!»: Путин заявил, что ограничения заставили Россию «включить мозги»

Россия потратила значительные средства на развитие импортозамещения, чтобы самостоятельно производить товары и использовать новые или утраченные технологии, отметил президент. Ответные ограничения, в том числе на запрет ввоза в Россию ряда продуктов, помогли стране развивать сельское хозяйство.





Уровень производства в аграрном секторе увеличился в несколько раз, Россия стала первой в мире по экспорту пшеницы, напомнил Путин. «В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами. Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинине», — добавил он.





Российский президент убежден, что санкции приносят негативные последствия и для Москвы, и для стран Запада. «Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство. И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений», — подчеркнул он. Путин отметил, что из-за снижения товарооборота с Россией в Европе сократилось число рабочих мест. В РФ в этом плане не было негативных перемен, напротив, сейчас в стране «самая низкая безработица за всю историю», заявил он.





В отношении России с 2014 года действует несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические, ограничительные меры по отношению к отдельным гражданам РФ, а также по Крыму. Экономические санкции ЕС ограничивают доступ на рынок капитала Евросоюза для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм. Последний раз европейский совет продлевал эти санкции 19 декабря 2019-го. Они действуют до 31 июля 2020 года.