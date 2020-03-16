Экономика Китая показала рекордное падение за 30 лет

Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет в связи с распространением коронавируса нового типа. За январь и февраль промышленное производство в КНР обрушилось на 13,5% против роста в 6,9% за аналогичный период 2019 года. Последний раз такие падения в китайской экономике случались в январе 1990 года.





При этом снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого аналитиками, сообщает Reuters. Наибольшие проблемы выявлены в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиций в основной капитал (на 24,5%). По мнению экспертов агентства, причина стремительного падения цифр в этих отраслях заключается в том, что потенциальные потребители избегают людных мест из-за страха заразиться SARS-CoV-2.





Отмечается, что по сравнению с декабрем 2019 года промышленное производство в Китае сократилось на 26,63%. Больше всего кризис затронул автомобильный сектор (минус 31,8%), производство оборудования для железнодорожного, аэрокосмического, морского и другого транспорта (минус 28,2%) , а также текстильную промышленность (минус 27,2%).





Кроме того, в обрабатывающей промышленности показатели уменьшились в годовом выражении на 15,7%, в добывающей отрасли — на 6,5%. Среди предприятий, занимающихся производством и снабжением электричества, тепла, газа и воды, активность снизилась на 7,1%. В целом экспорт из КНР снизился в январе—феврале на 17,2%.





Для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев, заявили аналитики Reuters. По их мнению, распространение COVID-19 по всему миру грозит обернуться глобальной рецессией, что негативно отразится на спросе на китайские товары. При этом власти Китая призывают не доверять прогнозам скептиков, отмечая, что эффект от коронавируса окажется краткосрочным и ситуация в экономике стабилизируется.





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