«Коммерсантъ»: В 2020 году тарифы на мобильную связь могут вырасти на 20%

Тарифы на мобильную связь могут вырасти на 20% в 2020 году, предупредили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Подорожание связано с падением курса рубля и выполнением поручения президента о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам. Мобильные операторы требуют налоговой компенсации или запуска специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. Однако власти выступают против компенсации.





Президент России Владимир Путин заявил о необходимости бесплатного доступа к социально значимым ресурсам в своем послании Федеральному собранию еще 15 января. В рабочей группе РСПП, в которую вошли представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили о росте тарифов на мобильную связь из-за выполнения поручения президента. Об этом говорится в проекте предложения рабочей группы, который есть в распоряжении «Коммерсанта».





Минкомсвязь выступает против компенсации мобильным операторам, так как, по мнению ведомства, на бесплатный доступ к социально значимым ресурсам уйдет только 10% трафика. По словам главы министерства Максута Шадаева, в список социально значимых могут войти сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры, онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения.





«Перечень будет включать все социально значимые вещи. Это социальные сети, мессенджеры, сервисы заказа еды — все то, что нужно в повседневной жизни, то, чем часто пользуются», — сообщил 11 марта Максут Шадаев, рассказывая о социально значимых ресурсах.





По словам собеседника «Коммерсанта» в одном из мобильных операторов, Минкомсвязь в ближайшее время планирует провести тесты для изучения показателей потребляемого трафика. Комментировать предложения РСПП министерство будет после их получения, сообщили в пресс-службе ведомства.





Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сокращение доходов российского бюджета от низких цен на нефть составит два триллиона рублей. По его словам, при текущих нефтяных котировках дефицит ожидается на уровне 0,9% валового внутреннего продукта (ВВП), а инфляция будет варьироваться в пределах целевого показателя в 4%. При этом министр отметил, что распространение коронавирусной инфекции на экономику России оказывает большее влияние, чем мировое падение цен на энергоносители.