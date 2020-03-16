Курс евро превысил 83 рубля, курс доллара — 74 рубля

Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 2,7 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 83,4 рубля по состоянию на 11:32 мск. Доллар увеличился на 1,94 рубля и составил 74,53 рубля по состоянию на 11:34 мск.





Максимальное значение евро на утро 16 марта достигало 83,465 рубля, доллара — 74,597 рубля.





Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,9% — до 32,18 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI уменьшилась на 3,3% — до 31,05 доллара за баррель.





На открытии торгов индекс Мосбиржи упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 3,15%, до 2243,1 пункта. Индекс РТС снизился на 1,83% и составил 973,5 пункта.





За прошлую неделю российские индексы обвалились примерно на 15-20%, писал ТАСС. В Европе, Японии и Южной Корее похожая ситуация, основные индексы снизились примерно на 13-23%. Торги на биржах США и Китая завершились снижением в пределах 8-10% и 4,8-8,6% соответственно.





Аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов заявили РБК, что факторы для значимого восстановления рубля «практически отсутствуют» — ситуация сохранится, пока в мире доминирует неопределенность по поводу продолжительности пандемии нового коронавируса и масштабов ее экономических последствий.





Мировые рынки начали падать, после того как 15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, снизила базовую ставку до 0,25%. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал снижение ставки хорошей новостью для страны и рассказал, что ФРС закупит гособлигации на сумму в 500 миллиардов долларов, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в 200 миллиардов долларов. Он предупредил, что эти цифры могут увеличиться.