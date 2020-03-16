Заразившиеся коронавирусом российский спортсмен и украинская актриса рассказали о симптомах

«Первое — першит в горле: ощущение сухого горла. Второе — постепенно появляется сухой кашель. Третье — давление в верхней части груди. Четвертое — уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками», — приводит слова Тюшкевича сайт телеканала НТВ. В Instagram спортсмен посоветовал поменьше ходить в людные места и посидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом.





«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» — написала актриса Ольга Куриленко.





В РФ по состоянию на вечер 15 марта зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве. Выздоровели три человека, было проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус.





По данным Госкомитета по делам здравоохранения Китая на 16 марта, в стране заболели коронавирусом 80 860 человек, выздоровели — 67 490, умерли — 3213. По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 марта общее число заражений коронавирусом за пределами Китая составило 72 649 случаев, в мире за сутки выявили 10 982 новых случая. 2531 человек (плюс 333 за сутки) скончался от коронавируса за пределами КНР. Заражения выявили в 143 странах.





16 марта Россия временно закрыла границы с Белоруссией для передвижения людей, о чем заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.