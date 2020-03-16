Лукашенко рассказал о «полыхающей от коронавируса» России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился, что Россия закрыла границы с соседним государством для нераспространения нового коронавируса. Глава государства отметил, что в Республике Беларусь относительно спокойная обстановка, в то время как Россия «полыхает от коронавируса».





«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью. В Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?» — заявил президент Белоруссии, добавив, что это риторический вопрос. По его словам, сейчас самая большая проблема для страны касается экономических последствий от пандемии.





Белорусские медики давно принимают точечные меры, а сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию, считает Лукашенко. «Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства», — цитирует его БелТА.





Президент также рассказал, что в стране резко вырос спрос на медицинские маски, из-за чего предприятия увеличили объем их производства. Теперь, по его словам, маски «девать некуда». «Надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос», — предложил он.





Лукашенко считает, что мир «с ума сошел от коронавируса», но для Белоруссии «не это главное и страшное». «Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы», — добавил он.





На 16 марта в Белоруссии зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом. Трех пациентов выписали, еще трех готовят к выписке.





В России по состоянию на вечер 15 марта зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве. Выздоровели три человека, было проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус.





По данным Госкомитета по делам здравоохранения Китая на 16 марта, в стране заболели коронавирусом 80 860 человек, выздоровели — 67 490, умерли — 3213. По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 марта общее число заражений коронавирусом за пределами Китая составило 72 649 случаев, в мире за сутки выявили 10 982 новых случая. 2531 человек (плюс 333 за сутки) скончался от коронавируса за пределами КНР. Заражения выявили в 143 странах.