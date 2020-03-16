МГУ и МГЮА переводят студентов на дистанционное обучение

С 17 марта Московская государственная юридическая академия переходит на дистанционную форму обучения в целях профилактики коронавирусной инфекции. Об этом Daily Storm рассказал источник в руководстве МГЮА. Ректорат Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) также разрешил студентам перейти на удаленное обучение.





«С завтрашнего дня, 17-го числа, вводим дистанционное обучение до распоряжения ректора. Правило распространяется на все факультеты МГЮА. Информация подтвержденная. Указ ректора есть, но он пока не опубликован», — сказал источник.





Ректор МГУ Виктор Садовничий также подписал приказ, предусматривающий возможность перехода всех студентов на дистанционное обучение с 17 марта: «При реализации образовательных программ МГУ предусмотреть <...> использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий». Документ также предполагает возможность перехода студентов МГУ на индивидуальные образовательные планы.





Ранее Высшая школа экономики (ВШЭ) разрешила студентам перейти на дистанционную форму обучения из-за опасности заразиться коронавирусом. Для этого им нужно подготовить индивидуальный учебный план и написать заявление. Однако экзамен студентам все равно придется сдавать непосредственно в вузе.





«Существует возможность перехода на индивидуальный учебный план с дистанционным обучением, для этого нужно написать заявление в учебный офис. Сдача экзаменов в дистанционном режиме при этом не предусмотрена», — указывается в заявлении пресс-службы ВШЭ.





Кроме того, Высшая школа экономики перевела на дистанционное обучение своих студентов, находящихся в Китае. В вузе также временно запретили зарубежные командировки сотрудникам.





С 16 марта столичная мэрия ввела свободный режим посещения школ учениками. Мера принята по рекомендации медиков и будет действовать до особого распоряжения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что вводится режим обязательной самоизоляции на дому для лиц, совместно проживающих с теми, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.





Мэрия также обязала работодателей в Москве не допускать на рабочее место сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Эта мера призвана защитить здоровье других работников, отметил Собянин. Мэр напомнил, что Трудовой кодекс РФ «обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда».





Ранее правительство Москвы рекомендовало нескольким школам при посольствах иностранных государств не проводить занятия в течение двух недель, начиная с 16 марта. Призыв обращен только к учебным заведениям при диппредставительствах тех стран, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией типа COVID-19.





В России по состоянию на вечер 15 марта зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве. Выздоровели три человека, было проведено более 104 тысяч обследований на коронавирус.