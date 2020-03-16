Армения ввела режим ЧП из-за коронавируса

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил, что в стране вводится режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Режим ЧП продлится до 16 апреля. В настоящий момент в республике зарегистрировано около 30 случаев заражения COVID-19.





«С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП», — цитирует телеканал RT Бадасяна.





Режим чрезвычайного положения в стране подразумевает запрет на организацию и участие в массовых (включая религиозные) мероприятиях, ограничение на въезд в страну граждан государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, помещение лиц с подозрением на заболевание COVID-19 на двухнедельный карантин. Кроме того, на границах ужесточается медицинский контроль. Если пересекающие границу Армении граждане откажутся его пройти или уйти на карантин, то их могут принудительно временно изолировать в специально оборудованных медучреждениях.





Премьер-министр России Михаил Мишустин и его армянский коллега Никол Пашинян 16 марта договорились приостановить на две недели авиасообщение между двумя государствами из-за COVID-19.





В то же время, как отмечает Sputnik Армения, россиянам дадут возможность вернуться из республики в Россию, а гражданам Армении — из РФ на родину. Всего на территории Армении зафиксировано около 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек уже выздоровел.





В России по состоянию на вечер 15 марта зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве. Выздоровели три человека, было проведено более 104 тысяч обследований на коронавирус.