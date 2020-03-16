Греф самоизолировался из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф после командировки в Европу находится в режиме самоизоляции и работает удаленно. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе финансовой организации. Отмечается, что в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.





«Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате», — цитирует РБК представителей банка.





В Сбербанке также создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы в целях профилактики коронавирусной инфекции, рассказали журналистам в пресс-службе.





«На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка», — рассказали в Сбербанке.





Ранее 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 93 человек. Она отметила, что 86 случаев являются завозными, а под наблюдением врачей на текущий момент находятся около 15 тысяч человек.





16 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство вводит ряд мер для борьбы с последствием коронавирусной инфекции. В частности, будет создан антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, введена налоговая отсрочка для авиационной и туристической отраслей, отменены ограничения для транспорта, который занимается поставками для торговых сетей.



