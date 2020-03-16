Греф самоизолировался из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф после командировки в Европу находится в режиме самоизоляции и работает удаленно. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе финансовой организации. Отмечается, что в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
«Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате», — цитирует РБК представителей банка.
В Сбербанке также создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы в целях профилактики коронавирусной инфекции, рассказали журналистам в пресс-службе.
«На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка», — рассказали в Сбербанке.
Ранее 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 93 человек. Она отметила, что 86 случаев являются завозными, а под наблюдением врачей на текущий момент находятся около 15 тысяч человек.
16 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство вводит ряд мер для борьбы с последствием коронавирусной инфекции. В частности, будет создан антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, введена налоговая отсрочка для авиационной и туристической отраслей, отменены ограничения для транспорта, который занимается поставками для торговых сетей.
Кроме того, предприятиям будут предоставлены льготные кредиты для создания запаса товаров первой необходимости. Также правительство запустило сайт «Стопкоронавирус.рф», где будут предоставляться свежая и проверенная информация о мерах профилактики коронавирусной инфекции и сопутствующие сведения.