Конституционный суд признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал законными поправки к Конституции, а также процедуру их принятия. Ранее закон был одобрен Госдумой, Совфедом и утвержден президентом России Владимиром Путиным. Заключение суда будет отправлено в ближайшее время главе государства.





«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ», — сообщается в решении КС России.





Отмечается, что заключение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Кроме того, оно вступает в силу после его официального опубликования. Запрос Путина о проверке закона о поправках к Основному закону страны поступил в Конституционный суд 14 марта. Процедура проходила в закрытом режиме.





16 марта глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что переносить дату голосования из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции правительство не планирует. Ранее, напомнил он, российский лидер дал согласие на проведение 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. По его словам, указ президента может выйти уже на этой неделе.





«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — сообщил Песков журналистам.





14 марта Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. Ранее в этот день Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании утвердил результаты рассмотрения поправок к Основному закону региональными законодательными собраниями. За это решение проголосовали 164 сенатора. Накануне парламенты всех регионов России поддержали закон об поправках к Конституции.





20 января 2020 года президент России внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила главе государства провести всенародное голосование по внесению изменений в Основной закон 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы. Верхняя и нижняя палата парламента России 11 марта одобрили законопроект президента.