Освящение куличей и яиц на Пасху признали опасным из-за коронавируса

Православные за несколько дней до Пасхи относят куличи и крашеные яйца в церковь на освящение. Традиционное для миллионов мероприятие может обернуться серьезными проблемами из-за распространения нового коронавируса, предупредили опрошенные Daily Storm врачи-вирусологи. По словам ученых, опасна не святая вода, которой окропляют еду – вирус SARS-CoV-2 в жидкости быстро гибнет, – угрозу представляют инфицированные люди, заразиться от которых можно обычным путем. Ученые посоветовали верующим были максимально осторожными при участии в массовых религиозных службах.





«Церемония освящения продуктов сама по себе не так опасна, как скопление большого количества людей в одном месте, – сказал врач-эксперт Тимур Пестерев. – [Даже если разрешат святить куличи и яйца на улице] большое количество людей – опасно <...> Вирус живет в некоторых выделениях, воздушно-капельным путем передается. Но если он попадает в воду, он живет очень недолго. То, что будет заражена вода, – это очень навряд ли. Фекально-оральный путь распространения в данном случае не актуален».





По словам Пестерева, церковь могла бы совместно с верующими договорится о некоем графике освящения продуктов питая в индивидуальном порядке, но такое, разумеется нереально на практике, поскольку десятки тысяч людей посещают церковь на Страстную седьмицу (последняя неделя великого поста перед Пасхой), и если каждого приглашать в храм индивидуально, очередь может растянуться на неопределенное время, и никто не сможет освятить праздничные угощения.





Коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем – он может оставаться на разных поверхностях в виде «каплей аэрозоля», отметил глава Международного научно-образовательного Центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, завлабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов. Многое при распространении вируса зависит от внешних условий и характеристики поверхности, добавли ученый. При температуре около 0 градусов, высокой влажности и отсутствии ультрафиолетового излучения коронавирус сохраняется лучше, добавил эксперт.





«Все должны хорошо запомнить – это касается и коронавируса и гриппа – если вы контаминированных [загрязненных вирусом] поверхностей коснетесь рукой, а потом коснетесь своих слизистых или поздороваетесь с человеком за руку, а он коснется своих слизистых, то все эти вирусы таким образом могут распространяться. Это может быть не основной путь, но эпидемически значимый. Другое дело, что на поверхностях вирус живет не долго, особенно если говорить про оболочечные вирусы, к которым относятся коронавирусы. У них есть липидная мембрана, а в случае ее подсыхания вирус довольно быстро погибает», – рассказал Щелканов.





Ученые не призывают верующих вовсе воздержаться от посещения церквей в предпасхальное время и на сам праздник – необходимо просто быть максимально осторожными. «При праздновании необходимо было бы выставить все продукты на столы и отойти как можно дальше от столов, – сказал руководитель Международного научно-образовательного Центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, завлабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов. – Обычно стоят вплотную к столам, нужно сделать расстояние пять метров и предупредить, что не надо в эту сторону чихать и кашлять и даже громко разговаривать. Такие меры предосторожности вполне могут оказаться достаточными, все равно культурный слой мы не отменим».