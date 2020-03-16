В Москве закрыли все школы и запретили массовые уличные мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия. Если собрание проводятся в помещении, то число участников не должно превышать 50 человек. Также с 21 марта по 12 апреля закрываются все общеобразовательные и спортивные школы, а всем людям пожилого возраста рекомендуется оставаться дома.





«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников», — сообщил мэр Москвы.





«В зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — [запрещается проведение мероприятий] с числом участников более 50 человек единовременно», — добавил градоначальник.





Собянин также призвал людей пожилого возраста, которые входят в группу риска, не покидать по возможности свои дома, а в случае обнаружения малейших признаков ОРВИ вызывать врачей.





Требование о режиме самоизоляции на дому в течение 14 дней теперь затрагивает граждан, приехавших из США, Великобритании, стран Евросоюза, Украины, Белоруссии и всех стран, которые не входят в ЕС.





В наземном транспорте водители временно перестанут продавать билеты, пассажирам придется перейти на бесконтактную оплату.





«Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет», — объяснил мэр.





﻿Эти меры являются дополнениями и поправками к подписанному Собяниным 5 марта указу о введении в Москве режима повышенной готовности. В частности, после 21 марта, когда все городские школы (общеобразовательные, спортивные и учреждения дополнительного образования) будут закрыты, руководство учебных учреждений по запросу родителей может разрешать организовывать дежурные группы для учеников 1-4-х классов, в которых при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм могут заниматься не более 12 учеников.





10 марта Собянин сообщил, что в столице до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия, где планируется участие более 5000 человек. По его словам, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавирусной инфекции нового типа.



