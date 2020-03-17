Умер Эдуард Лимонов

Умер 77-летний писатель и политик Эдуард Лимонов. Об этом сообщил журналист и писатель Сергей Шаргунов. В последнее время у основателя НБП* (Национал-большевистская партия*) были проблемы со здоровьем.





Сам Шаргунов в беседе с ТАСС заявил, что Лимонов умер в одной из московских больниц. «Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — заявил депутат.





«Известия» отмечают, что политик был госпитализирован 15 марта. Издание URA.RU пишет, что Лимонов скончался от осложнений после операции.





*Национал-большевистская партия — организация запрещена в России.





ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ