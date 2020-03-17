В Москве коронавирус выявили у 56 человек

В Москве выявили еще три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Все заболевшие прилетели из-за границы. Об этом сообщили в оперштабе по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Таким образом, число заболевших в столице увеличилось до 56 человек.





«В Москве подтверждено еще три случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания», — сообщили в оперштабе.





«Все заболевшие прилетели из европейских стран и проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще один пациент, прилетевший в Москву, был госпитализирован в больницу в Московской области», — уточнили представители штаба.





Люди, у которых был обнаружен коронавирус, прибыли рейсами от 8 марта: Рим — Москва и Цюрих — Москва. В оперштабе также уточнили, что один из новых пациентов летел тем же рейсом, что и человек, у которого ранее обнаружили COVID-19.





«Один из пациентов прилетел тем же рейсом, что и ранее заболевший. В настоящий момент установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. Они уже находятся под медицинским наблюдением», — сообщили в штабе.





17 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила , что в России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло за сутки до 114 человек. Эти сведения также указаны на сайте «Стопкоронавирус.рф» , где опубликована официальная информация о заболевании. Ранее было зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. Заболевание выявлено в 26 регионах страны.



