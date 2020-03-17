В России коронавирусом заболели 114 человек

В России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло за сутки до 114 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее было зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. Заболевание выявлено в 26 регионах страны.





«В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов», — рассказала Голикова.





За последние сутки заболевание обнаружили у 21 человека в следующих регионах России: Москва (четыре новых случая), Самарская, Калининградская и Тверская области (по два человека), Московская, Тамбовская, Калужская, Нижегородская, Пензенская, Свердловская, Архангельская и Ярославская области, а также Красноярский край, Татарстан и Хакасия (по одному случаю).





17 марта президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, предположил он.





За прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом вируса, за сутки умерли 860 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6606.



