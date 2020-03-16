Россия ограничила въезд для иностранцев из-за коронавируса

Россия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 18 марта по 1 мая закрывает границы для иностранцев, а также лиц без гражданства. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил главам правительств ряда государств.





«Для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции... принято решение 18 марта 2020 года до 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — сообщается на сайте правительства РФ.





Эти меры не затронут дипломатов, водителей фур и грузовиков, экипажей лайнеров, кораблей, поездов, а также лиц, которые приезжают на похороны и транзитных пассажиров.





За последние двое суток российский премьер успел провести переговоры с главами правительств Белоруссии (Сергей Румас), Азербайджана (Али Асадов), Армении (Никол Пашинян), Казахстана (Аскар Мамин), Киргизии (Мухаммедкалый Абылгазиев), Таджикистана (Кохир Расулзод) и Узбекистана (Абдулла Арипов).





«Мишустин подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — говорится в сообщении.





16 марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 93 человек. Она отметила, что 86 случаев являются завозными, а под наблюдением врачей на текущий момент находятся около 15 тысяч человек.





Ранее Мишустин объявил, что правительство вводит ряд мер для борьбы с последствием коронавирусной инфекции. В частности, будет создан антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, введена налоговая отсрочка для авиационной и туристической отраслей, отменены ограничения для транспорта, который занимается поставками для торговых сетей.



