Россия ограничила въезд для иностранцев из-за коронавируса

Россия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 18 марта по 1 мая закрывает границы для иностранцев, а также лиц без гражданства. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил главам правительств ряда государств.
«Для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции... принято решение 18 марта 2020 года до 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — сообщается на сайте правительства РФ.
Эти меры не затронут дипломатов, водителей фур и грузовиков, экипажей лайнеров, кораблей, поездов, а также лиц, которые приезжают на похороны и транзитных пассажиров.
За последние двое суток российский премьер успел провести переговоры с главами правительств Белоруссии (Сергей Румас), Азербайджана (Али Асадов), Армении (Никол Пашинян), Казахстана (Аскар Мамин), Киргизии (Мухаммедкалый Абылгазиев), Таджикистана (Кохир Расулзод) и Узбекистана (Абдулла Арипов).
«Мишустин подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — говорится в сообщении.
16 марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 93 человек. Она отметила, что 86 случаев являются завозными, а под наблюдением врачей на текущий момент находятся около 15 тысяч человек.
Ранее Мишустин объявил, что правительство вводит ряд мер для борьбы с последствием коронавирусной инфекции. В частности, будет создан антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, введена налоговая отсрочка для авиационной и туристической отраслей, отменены ограничения для транспорта, который занимается поставками для торговых сетей.
Кроме того, предприятиям будут предоставлены льготные кредиты для создания запаса товаров первой необходимости. Также правительство запустило сайт «Стопкоронавирус.рф», где будут предоставляться свежая и проверенная информация о мерах профилактики коронавирусной инфекции и сопутствующие сведения.