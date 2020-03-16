Еды для тигров — только на три месяца: Запашный заявил, что циркам наступит конец из-за COVID-19

Известный дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с Daily Storm рассказал, что из-за введенного в столице режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией они несут многомиллионные убытки, но денег на корм животным и зарплаты сотрудникам хватит еще на три месяца. В то же время он отметил, что считает меры, которые проводит правительство в столице против COVID-19, недостаточными.





«Сегодня мне доложили, что финансовая подушка безопасности, как минимум, на три месяца у нас есть. То есть мы три месяца можем беспрепятственно обеспечивать комфортное пребывание всех артистов, всех служащих нашего цирка», — сообщил Запашный.





Он рассказал, что 18 марта у них в цирке состоится совещание, где будет обсуждаться, что делать артистам, пока в столице введен режим повышенной готовности. Запашный подчеркнул, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном, «ручном режиме».





«У меня люди в труппе со всей страны — с Ростова, из Волгограда, Владивостока. И многие хотят воспользоваться вот этой паузой, чтобы навестить родных. Есть, например, оркестр, из 25 человек. Если цирк не работает, им, например, необязательно ходить на работу», — сказал он.





Если же ситуация не изменится (например, режим повышенной готовности в столице будут продлевать раз за разом) и денег не останется, то они обратятся к своему учредителю — правительству Москвы, пояснил дрессировщик.





«И они нам должны будут ее оказывать, потому что мы предприятие, несущее ответственность перед большим количеством людей. Мы тратим деньги не только на содержание самого здания, но и большого количества животных. И, конечно, в беде бросить наших младших партнеров и друзей мы не имеем права даже в самые трудные времена», — подчеркнул Запашный.





Что касается коммерческих цирков, то с ними ситуация еще хуже, отмечает гендиректор Большого Московского государственного цирка. По его словам, они постоянно ведут диалог со всеми крупными цирками России и поэтому знают эту ситуацию хорошо.





«Конечно, мы вынуждены констатировать, что мы несем многомиллионные убытки. Мы ведь вынуждены возвращать билеты [из-за отмененных спектаклей]», — признался Запашный.





По его словам, убытки несут и обычные цирки-шапито, которые, например, арендовали зал и отдали деньги, а теперь теряют свои средства. «Во многих крупных городах нашей земли нам также сообщают, что они коммерчески попали в неудобную ситуацию. Но при этому ни у кого не возникает проблем с содержанием животных. Животные являются приоритетом», — сказал дрессировщик.





Запашный отметил, что проводимую в России политику в отношении коронавирусной инфекции он считает «полумерами». По его словам, до сих неясно, будут закрывать метро или нет, а власти должны объявить всеобщий карантин или не проводить эти «парадоксальные» меры совсем.





«У нас идет плей-офф хоккея, идет футбол. Ключевые матчи проходили при пустых трибунах. Это прежде всего огромная финансовая нагрузка на само государство. И это точно никак не является профилактикой самого вопроса. Скопления людей все равно продолжаются», — отметил Запашный.





«Нужно тогда полностью остановить авиасообщения. Потому что каждый самолет вмещает минимум 50 человек. Любой вагон, особенно плацкартный — это больше 50 человек. Для меня это самая обыкновенная показуха. И в торговых центрах скапливается огромное количество людей», — подчеркнул артист.





В Большом Московском государственном цирке, рассказал дрессировщик, они внимательно следят за соблюдением санитарных норм и даже принудительно отправляют в режим самоизоляции тех, кто недавно приехал из-за границы, даже если медицинские предписания отсутствуют.





«У меня девочка-артистка вчера прилетела из Лондона. Я ее спросил — тебя кто-нибудь проверил в аэропорту? Она и говорит — нет. После этого она слетала даже в Екатеринбург. Провела там день и вернулась. И сегодня мы получили письмо, что приехавшим из-за границы людям нужно находиться дома, в режиме самоизоляции. И я надавил на нее как руководитель, чтобы она самоизолировалась», — рассказал Запашный.





16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия. Если собрание проводятся в помещении, то число участников не должно превышать 50 человек. Также с 21 марта по 12 апреля закрываются все общеобразовательные и спортивные школы, а всем людям пожилого возраста рекомендуется оставаться дома.





10 марта Собянин сообщил, что в столице до 10 апреля запрещены все массовые мероприятия, где планируется участие более 5000 человек. По его словам, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавирусной инфекции нового типа.



