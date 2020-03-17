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Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки
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Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки

Из 13 903 новых случаев 13 874 были зафиксированы за пределами Китая, от нового заболевания за день умерли 860 человек

За прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом заболевания, за сутки умерли 860 человек.


Общее число случаев заражения новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6 606. О случаях заболевания за последние сутки впервые сообщили еще четыре страны: Узбекистан, Уругвай, Руанда и Сейшельские Острова.


По состоянию на 16 марта, в России выявили 93 случая заражения, пять человек выздоровели. Медики провели более 109 тысяч исследований на коронавирус.


Китайские ученые выяснили, что у детей, зараженных коронавирусом, как правило, симптомы болезни проявляются слабо, пишет MedicalXpress. В то же время несовершеннолетние могут заражать окружающих более долгое время, чем взрослые, даже когда симптомы заболевания прошли, считают медики. Ученые отметили, что коронавирус находили в анализах детей даже спустя 13 дней после выписки из больницы.


Накануне из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия объявила о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Эти меры не затронут дипломатов, водителей фур и грузовиков, экипажей лайнеров, кораблей, поездов, а также лиц, которые приезжают на похороны, и транзитных пассажиров.


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#китай #коронавирус #россия #covid-19
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