Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки

За прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом заболевания, за сутки умерли 860 человек.





Общее число случаев заражения новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6 606. О случаях заболевания за последние сутки впервые сообщили еще четыре страны: Узбекистан, Уругвай, Руанда и Сейшельские Острова.





По состоянию на 16 марта, в России выявили 93 случая заражения, пять человек выздоровели. Медики провели более 109 тысяч исследований на коронавирус.





Китайские ученые выяснили, что у детей, зараженных коронавирусом, как правило, симптомы болезни проявляются слабо, пишет MedicalXpress. В то же время несовершеннолетние могут заражать окружающих более долгое время, чем взрослые, даже когда симптомы заболевания прошли, считают медики. Ученые отметили, что коронавирус находили в анализах детей даже спустя 13 дней после выписки из больницы.



