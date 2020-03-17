Суд в США прекратил дело против российской компании «Конкорд»

Суд столичного округа Колумбия в США удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», обвинявшейся во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Гендиректор компании — Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина».





«Ходатайство властей удовлетворено», — цитирует постановление суда ТАСС. Судья отметил, что дело прекратили навсегда без права возвращать его в суд. Обвинения сняли с компаний «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», обе фигурировали в деле совместно в качестве «ответчиков «Конкорд».





Прокуратура просила суд прекратить дело, потому что американские власти посчитали, что дальнейшее производство по делу «Конкорда», который не присутствует в США «и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности». Дальнейшее разбирательство может раскрыть средства и методы работы правоохранителей, объяснило ведомство.





Евгений Пригожин находится под американскими санкциями. Также под ограничения Минфина США попали компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Американские власти обвиняли Пригожина и связанные с ним компании во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года.





В ноябре 2019 года стало известно, что Пригожин покинул комбинат питания «Конкорд», а 100% акций компании перешли к «Корпорации здоровья», которой владеет Екатерина Росликова. Как писала «Новая газета», ранее женщина работала в Санкт-Петербурге юристом в связанной с Пригожиным компании «Мегалайн» (занимается госзаказами по обслуживанию военных городков). Рослякова также состояла в томском отделении ЛДПР и выдвигалась в городскую думу Томска.