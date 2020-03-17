Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза и Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границы Европейского союза и Шенгенской зоны будут закрыты с 12:00 (14:00 мск) 17 марта на 30 дней из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил накануне вечером в телеобращении к жителям Франции.





«Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены», — заявил политик, пояснив, что решение было принято вместе с остальными членами Европейского союза.





Закрытие границ ЕС и Шенгенской зоны обсуждали во время телефонных переговоров Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель, писала 16 марта газета Financial Times.





Для нераспространения коронавируса во Франции с 15 марта закрыли все торговые центры и магазины, кроме продуктовых точек и аптек. По состоянию на 16 марта во Франции зарегистрировали 5380 случаев заражения и 127 смертей от новой коронавирусной инфекции.





За прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом заболевания, за сутки умерли 860 человек. Общее число случаев заражения новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6 606.





16 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Россия объявила о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Эти меры не затронут дипломатов, водителей фур и грузовиков, экипажей лайнеров, кораблей, поездов, а также лиц, которые приезжают на похороны, и транзитных пассажиров.