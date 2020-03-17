Зараженных коронавирусом Тома Хэнкса и его жену выписали из больницы в Австралии

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, результаты обследования которых подтвердили заражение коронавирусом, прошли курс лечения в одной из больниц австралийского штата Квинсленд. Однако вернуться на съемочную площадку Хэнксу пока не удастся, поскольку он и супруга теперь должны пройти карантин в домашних условиях.





По информации телеканала CNN, звезда Голливуда будет ближайшие две недели находиться в арендованном доме в Австралии. Таким образом, работа над съемками фильма об Элвисе Пресли, в котором одна из главных ролей досталась Хэнксу, откладывается.





О заражении знаменитого актера стало известно 12 марта. По прибытии в Австралию Хэнкс и жена почувствовали недомогание. Они жаловались на слабость и боли в теле. В Департаменте здравоохранения штата Квинсленд пояснили, что Хэнкс и Уилсон заразились инфекцией или на родине в США, или во время перелета.





«Мы почувствовали усталость, как при простуде, и боли в теле. У Риты был озноб, который то приходил, то уходил. Еще немного лихорадило. <...> Мы сдали анализы на коронавирус, и они были положительные», — писал Хэнкс в своем аккаунте в Instagram.





Госпитализированный актер и его супруга получили множество сообщений со словами поддержки от поклонников. Актер в соцсетях поблагодарил всех за внимание, отметив, что вместе с Ритой они неукоснительно соблюдают предписания врачей. Актер закончил свое послание воодушевляющей фразой из картины о бейсболе «Их собственная лига», где исполнил главную роль: «Помните, несмотря ни на что, в бейсболе не плачут».





Кроме того, Хэнкс призвал подписчиков заботиться друг о друге. Жена актера также, находясь в больнице, поделилась в соцсетях плей-листом для тех, кто сидит на карантине или в самоизоляции из-за коронавируса.





Коронавирус нового типа затронул еще нескольких артистов. В частности, о заражении SARS-CoV-2 рассказал в Instagram норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда Великанью Смерть в сериала «Игра престолов».Артист сообщил, что после положительного текста на коронавирус он и его семья сейчас находятся на самоизоляции. По словам Хивью, у него легкие симптомы простуды. Также ранее сообщалось о заражении коронавирусом у британского актера Идриса Эльбы и актрисы Ольги Куриленко, известной по роли девушки Джеймса Бонда в картине «Квант милосердия».





По последним данным, в Австралии выявили 140случаев заражения коронавирусом нового типа, от которого уже скончались три человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки SARS-CoV-2 затронул 13 903 человек. Общее число случаев заражений новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания - 6 606. О случаях заболевания за последние сутки впервые сообщили еще четыре страны — Узбекистан, Уругвай, Руанда и Сейшельские Острова.





По состоянию на 16 марта, в России выявили 93 случая заражения, пятеро человек выздоровели. Медики провели более 109 тысяч исследований на коронавирус.