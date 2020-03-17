В РАН назвали дату первого в истории России запуска аппарата на Луну

Запуск первого в истории России космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года, рассказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу. Последней советской межпланетной автоматической станцией была «Луна-24», полет состоялся в 1976 году.





«Название нашего аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», — цитирует Митрофанова РИА Новости. Запасная дата пуска — 30 октября 2021 года, добавил он.





Ученые выбрали основной и резервный районы для посадки в окрестности лунного Южного полюса. Первый находится севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини. Ожидается, что «Луна-25» сядет в пределах эллипса 15 на 30 километров выбранного района.





Станция будет замерять характеристики и изучать свойства и состав полярного грунта и полярную экзосферу Луны.





В ноябре 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация рассчитывает произвести высадку российских космонавтов на Луне в начале 2030-х годов, а после 2035-го на спутнике Земли должна быть проведена высадка 14-дневной миссии. Рогозин также рассказывал, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения с помощью роботов.