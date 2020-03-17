Путин: Парламент — место для дискуссий, но не для драк

«И системная [оппозиция] нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России. Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность», — сказал Путин в интервью ТАСС.





Парламент — «это как раз место для дискуссий», отметил глава государства, «но не место для драки и внутренних разборок, и самопиара». Путин напомнил о ситуации в парламенте в 1990-х годах, когда, по мнению президента, «бардак был»: «Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик. Думаю, что всем нам нужна великая Россия. А не шоу на различных уровнях политической власти».





Путин обратил внимание, что в России сейчас около 50 политических партий, и в четырех из них в Госдуме «часто очень свой взгляд на вещи»: «Вот есть партия «Единая Россия», у которой есть контрольный пакет. Есть другие партии, которые часто не согласны, — всего четыре в парламенте — с точкой зрения правящей партии». Поэтому, как считает Путин, неправильно утверждать, что оппозиция в России является «ручной».





Российский лидер подчеркнул, что оппозиционеры из числа политиков должны не просто заниматься критикой действующей власти, но и иметь четкое представление, как решать проблемы в стране. Граждане РФ отнюдь не наивны в политических вопросах, уверен глава государства: «Так просто, за колбасу, не купишь человека». По мнению Путина, «политическое сознание рядовых граждан России очень выросло за предыдущий год».





«Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?» — заявил российский лидер.





При этом Путин пояснил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства: «Ничего подобного. Это не соответствует действительности». Президент отметил, что всем политикам, включая оппозиционеров, надо предоставлять одинаковые возможности для работы: «Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать».





Ранее российский лидер в интервью ТАСС рассказал, что ему «наплевать» на экономические санкции в отношении РФ. Ограничения «заставили нас включить мозги», отметил Путин. Он также сообщил, что Россия потеряла около 50 миллиардов долларов, однако компенсировала это, в том числе благодаря импортозамещению.





«Да плевать на них, на эти санкции! По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов [долларов], но мы и заработали столько же. Это немало, но это заставило нас мозги включить», — сказал глава государства.





Путин убежден, что санкции приносят негативные последствия и для Москвы, и для стран Запада: «Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство. И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений». Президент констатировал, что из-за снижения товарооборота с РФ в Европе сократилось число рабочих мест. В России в этом плане не было негативных перемен, напротив, сейчас в стране «самая низкая безработица за всю историю», резюмировал Путин. Он напомнил, что Россия потратила значительные средства на развитие импортозамещения, чтобы самостоятельно производить товары и использовать новые или утраченные технологии.