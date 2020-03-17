Правительство объявило о новых мерах поддержки экономики из-за коронавируса

Правительство и Центральный банк России объявили о новых мерах поддержки экономики для минимизации последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них — антикризисный фонд размером в 300 миллиардов рублей, а также отсрочка взыскания налогов для авиа- и туристических компаний.





Правительство примет решение о выплатах по больничным листам гражданам, оказавшимся на обязательном карантине, говорится в сообщении на сайте кабмина. По мере необходимости будет оказана поддержка регионам. Власти планируют оповещать граждан о ситуации с коронавирусом онлайн, в том числе через соцсети.





Кроме того, торговые компании получат доступ к льготным кредитам, чтобы создать запас товаров первой необходимости. На таможне для таких товаров введут «зеленый коридор».





Отсрочка взыскания налоговых платежей в будущем может быть введена не только для авиа- и турфирм, но и для других пострадавших из-за коронавируса отраслей и предприятий.





«Банк России предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов», — говорится в сообщении.





ЦБ также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медоборудования.





Правительство обновит список системно значимых компаний — за их финансовым состоянием будет следить специальная группа вместе с Центробанком. Оперативный штаб в случае необходимости решит, нужна ли дополнительная поддержка компаниям из списка.





Кабмин также расширит программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса — будут сняты ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличится размер субсидий.





Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ряд новых мер первоочередными и пообещал, что они расширятся. Координационный совет по борьбе с коронавирусом во главе с самим Мишустиным будет обсуждать ситуацию ежедневно.





За прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 случая заражения новым коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Только 29 случаев зарегистрировали в Китае, 13 874 — за его пределами. От пневмонии, вызываемой новым типом вируса, за сутки умерли 860 человек. Общее число случаев заражения новым коронавирусом составило 167 511, общее число смертей с начала распространения заболевания — 6 606.



