РПЦ призвала верующих не целовать руки священников

Официальный сайт Московской патриархии РПЦ опубликовал инструкции для настоятелей храмов и монастырей в связи с эпидемией коронавируса. Священникам рекомендуется не подавать руки для целования и внимательнее относиться к своему здоровью. Также настоятельно рекомендуется усилить соблюдение правил гигиены и санитарии в храмах и монастырях.





«Для раздачи просфор, а также освященных хлебов на всенощном бдении использовать одноразовые гигиенические перчатки. Уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, протирая таковые после каждого богослужебного использования и тщательно омывая кипятком. <...> Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования», — говорится в опубликованной инструкции.





Главы приходов и монастырей должны предписать священникам и сотрудникам неукоснительно соблюдать общие меры гигиены, в том числе требуется мыть руки не реже одного раза в два часа. Также требуется регулярно проветривать храмы, дезинфицировать иконы и мебель.





«Настоятелям, игуменам и игумениям [необходимо] организовать обязательный замер температуры перед началом трудового дня (к примеру, при помощи бесконтактного термометра) у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов, взаимодействующих с большим числом прихожан», — сказано на сайте патриархии.





В опубликованной инструкции говорится о невозможности отказа от причастия, но специальная ложечка для этого (лжица) должна обрабатываться раствором спирта после каждого причащающегося.





Ранее Священный синод РПЦ призвал приходы и монастыри соблюдать санитарно-гигиенические меры в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. В частности, священнослужители, которые несут службу в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой, должны пользоваться одноразовыми стаканчиками для причастия и дезинфицировать киоты (особые шкафчики для икон) после прихожан.