Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подал в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов подал в отставку. Эту информацию Daily Storm подтвердил член МГИК Дмитрий Реут. Отставки Горбунова требовали многие оппозиционные депутаты московского парламента, оказавшиеся в его составе по результатам выборов. Они заявляли, что выборы в Мосгордуму проходили с нарушениями.





«Это личное решение Валентина Павловича, да, он написал заявление и ушел в отставку», — рассказал Реут.





По данным Daily Storm, Реут — наиболее вероятный преемник Горбунова на посту главы Мосгоризбиркома. Сам он не стал подтверждать или опровергать эту информацию, добавив, что все станет известно, когда придет время.





Другой собеседник Daily Storm в Мосгордуме предположил, что решение по поводу отставки Горбунова было принято еще в сентябре 2019 года на фоне протестов оппозиции из-за неоднозначной работы Мосгоризбиркома. «Но тогда решили подождать, пока шум не уляжется, а потом он еще и заболел», — сказал он.