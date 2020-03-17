Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подал в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов подал в отставку. Эту информацию Daily Storm подтвердил член МГИК Дмитрий Реут. Отставки Горбунова требовали многие оппозиционные депутаты московского парламента, оказавшиеся в его составе по результатам выборов. Они заявляли, что выборы в Мосгордуму проходили с нарушениями.
«Это личное решение Валентина Павловича, да, он написал заявление и ушел в отставку», — рассказал Реут.
По данным Daily Storm, Реут — наиболее вероятный преемник Горбунова на посту главы Мосгоризбиркома. Сам он не стал подтверждать или опровергать эту информацию, добавив, что все станет известно, когда придет время.
Другой собеседник Daily Storm в Мосгордуме предположил, что решение по поводу отставки Горбунова было принято еще в сентябре 2019 года на фоне протестов оппозиции из-за неоднозначной работы Мосгоризбиркома. «Но тогда решили подождать, пока шум не уляжется, а потом он еще и заболел», — сказал он.
Отставки Владимира Горбунова, который бессменно возглавлял МГИК с 1995 года, неоднократно требовали представители несистемной оппозиции и КПРФ. Слухи о его отстранении появились после протестов в Москве летом 2019 года. Митинги были спровоцированы тем, что Мосгоризбирком не зарегистрировал ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции. После этого несогласные с решением комиссии организовали акции протеста, которые шли все лето.
Недавно о требовании об отставке Горбунова снова напомнили коммунисты, которые усомнились в способности главы МГИК и его команды провести на должном уровне всенародное голосование за поправки к Конституции.
Летом 2019 года Горбунов заявлял журналистам, что на свой пост он рекомендован Центризбиркомом и ему доверяют. «Считаю, что у меня есть еще возможность передавать свой опыт, растить молодежь, готовить смену... Мы все готовим смену», — сказал тогда глава Мосгоризбиркома.