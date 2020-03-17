Пригожин готовит иск к властям США на 50 миллиардов долларов

Бизнесмен Евгений Пригожин объявил, что готовит иск на 50 миллиардов долларов к властям США «за незаконное преследование и санкции». Ранее американский суд прекратил дело против компании предпринимателя «Конкорд менеджмент и консалтинг» и снял с нее обвинения во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.





«16 марта в 18:00 правительство США, побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства, подало ходатайство о снятии обвинений с «Конкорда» и прекращении уголовного дела. А это значит, что утверждения «Пригожин вмешивался в выборы президента США», «Конкорд» вмешивался в выборы президента США», «Россия вмешивалась в выборы президента США» являются ложью и вымыслом», — говорится в заявлении Пригожина, опубликованном пресс-службой «Конкорда» в соцсетях.





Бизнесмен заявил, что «Конкорд» в течение двух лет незаконно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. При этом, по его словам, американское правительство не предоставляло доказательств, фальсифицировало показания свидетелей и «предпринимало всевозможные действия», чтобы не допустить справедливого судебного разбирательства.





Открытое заседание суда по делу российской компании было назначено на 6 апреля 2020 года. «В нем «Конкорд» рассчитывал в присутствии присяжных публично показать несостоятельность и политизированность обвинений. <...> Судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд против США» за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов», — заявил Пригожин.





Прокуратура США просила суд прекратить дело, потому что американские власти посчитали, что дальнейшее производство по делу «Конкорда», который не присутствует в Соединенных Штатах «и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности». Дальнейшее разбирательство может раскрыть средства и методы работы правоохранителей, объяснило ведомство.





Евгений Пригожин и связанные с ним компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг» находятся под американскими санкциями. Власти США обвиняли Пригожина во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года.